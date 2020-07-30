ВОЗ обвинила молодежь во всплесках коронавируса в некоторых странах

30 Июль 2020 2020-07-30T21:10:11+03:00

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Всплеск эпидемии коронавирусной инфекции в некоторых странах мира вызван неосторожным поведением молодежи, которая не соблюдает меры предосторожности. Об этом 30 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

- Высокая заболеваемость в ряде стран обусловлена поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии. Молодежь должна соблюдать меры безопасности, как и все остальные, ведь они тоже могут быть заражены и распространять инфекцию, - отметил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

По его словам, «всем необходимо научиться жить с вирусом и предпринимать необходимые шаги для защиты жизни». Особое внимание требуют люди, которые входят в группы риска: пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Тедрос Гебрейесус заявил также о создании во Всемирной организации здравоохранения специальной группы по вопросам поведения людей, в которую войдут 22 специалиста из 16 государств.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU