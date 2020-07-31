Вильфанд предсказал, каким будет урожай 2020 года Фото: Николай ХИЖНЯК

В 2020 году россиянам можно не беспокоиться на счет урожая, он ожидается хорошим.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, есть большая доля вероятности, что этот показатель в текущем году имеет все шансы превзойти показатели последней пятилетки. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.

- Оценки агрометеорологов подтверждают, что валовый сбор урожая зерновых культур и пропашных культур будут хорошими. Урожай прогнозируется на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным, - сказал он.

Вильфанда добавил, что существует большая вероятность, что в этом году валовый сбор урожая может оказаться значительно лучше многолетних показателей, несмотря на проблемы в некоторых российских регионах.

- Даже с большой вероятностью можно говорить, что урожай будет лучше, чем за последнее пятилетие, - отметил эксперт.