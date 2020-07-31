Гендиректор "Спартака" рассказал о контракте Кокорина

31 Июль 2020 2020-07-31T05:29:47+03:00

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Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартака" Шамиль Газизов оценил информацию о переходе форварда Александра Кокорина в команду.

По его мнению, руководство клуба старается сделать все возможное, чтобы команда выигрывала.

- С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чём вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все возможно, чтобы команда могла выигрывать, - приводит слова Газизова «Чемпионат».

ИСТОЧНИК KP.RU