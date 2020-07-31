Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года

31 Июль 2020 2020-07-31T05:57:40+03:00

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Украина рассматривает возможность побороться за возможность проведения Олимпиады на территории своей страны в 2028 или 2030 году.

Офис президента государства совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) прорабатывают вопрос приезда на Украину главы Международного олимпийского комитета, чтобы показать готовность страны к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

ИСТОЧНИК KP.RU