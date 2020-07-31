В Китае запустили систему Beidou-3, которая станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS
К Китае официально запустили навигационную систему Beidou, которую уже считают главным конкурентом российской системе ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Галилео.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал китайскую разработку системой третьего поколения и сообщил, что она будет работать в глобальном масштабе. Причем, ждать, когда она заработает на полную мощность, долго не придется - услуги система начала оказывать уже в этом году.
- В первом квартале 2020 года более 70 процентов смартфонов в Китае пользовались услугами BeiDou,- сообщает Global Times.
23 июня последний 55-й спутник китайской BDS отправили на ракете-носитель Long March-3B в Сичане, провинция Сычуань.
Этот проект Китай реализовал не быстро, ушло почти 26 лет с момента запуска проекта в 1994 году. Китайцы гордятся тем, что даже на финальных стадиях сами занимались разработкой основных механизмов, не прибегая к помощи других стран. В проекте участвовали более 400 организаций и более 300 000 ученых.
ИСТОЧНИК KP.RU