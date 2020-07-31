2020-07-31T08:23:24+03:00
В мире

В Китае запустили систему Beidou-3, которая станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что система будет работать в "глобальном масштабе"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Китай начал этот проект в 1994 годуКитай начал этот проект в 1994 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

К Китае официально запустили навигационную систему Beidou, которую уже считают главным конкурентом российской системе ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Галилео.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал китайскую разработку системой третьего поколения и сообщил, что она будет работать в глобальном масштабе. Причем, ждать, когда она заработает на полную мощность, долго не придется - услуги система начала оказывать уже в этом году.

- В первом квартале 2020 года более 70 процентов смартфонов в Китае пользовались услугами BeiDou,- сообщает Global Times.

23 июня последний 55-й спутник китайской BDS отправили на ракете-носитель Long March-3B в Сичане, провинция Сычуань.

Этот проект Китай реализовал не быстро, ушло почти 26 лет с момента запуска проекта в 1994 году. Китайцы гордятся тем, что даже на финальных стадиях сами занимались разработкой основных механизмов, не прибегая к помощи других стран. В проекте участвовали более 400 организаций и более 300 000 ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды
Оба теста Ивана Сафронова на коронавирус отрицательные, подтвердила Москалькова
Илон Маск написал в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне
В Китае запустили систему Beidou-3, которая станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS
Названы основные страхи работающих россиян
Польша собралась участвовать в суде по делу "Северного потока-2"
В Госдуме объяснили опасность тотального запрета на продажу спиртного
Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите "Фрегата" выросло втрое
Семь человек погибли, восемь ранены в ДТП с автобусом на трассе Таврида в Крыму
"Будем всех бомбить": Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Победивший коронавирус президент Бразилии Болсонару до сих пор принимает антибиоткики
Владельцы зоопарка показали видео с пингвинами, которым подарили генератор мыльных пузырей
Роспотребнадзор призвал туристов отказаться от хостелов
Украина поборется за проведение Олимпиады 2028 или 2030 года
Гендиректор "Спартака" рассказал о контракте Кокорина
На орбите число обломков взорвавшегося "Фрегата" выросло втрое
Мантуров исключил дефицит лекарств и рост цен из-за маркировки
Apple выпустит новые iPhone с запозданием
В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголя
Трамп признался, что не желает переноса президентских выборов в США