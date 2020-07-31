Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
В Гидрометцентре прогнозируют потепление с 4 августа
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода летом 2020 года особенно переменчиваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последний летний месяц начнётся в России с прохлады, однако уже с 4 августа большинство регионов ожидает потепление и температура выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он также отметил, что температура в европейской части России будет выше нормы, но погода неоднородной.
- В нынешнем лете изменчивость погоды более заметна, чем обычно. И большинство ученых связывает это с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции, - сообщил Вильфанд телеканалу "360".
ИСТОЧНИК KP.RU