2020-07-31T09:53:51+03:00
Общество

Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе

В Гидрометцентре прогнозируют потепление с 4 августа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода летом 2020 года особенно переменчиваНаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода летом 2020 года особенно переменчиваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последний летний месяц начнётся в России с прохлады, однако уже с 4 августа большинство регионов ожидает потепление и температура выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что температура в европейской части России будет выше нормы, но погода неоднородной.

- В нынешнем лете изменчивость погоды более заметна, чем обычно. И большинство ученых связывает это с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции, - сообщил Вильфанд телеканалу "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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