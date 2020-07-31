Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции

Суммарно за первые 6 месяцев 2020 года зарубежный турпоток в Турцию снизился на 75% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали прогноз о количестве российских туристов, которые отдохнут в Турции.

Из-за коронавируса этот туристический сезон будет короче традиционного. По России путешествовать в 2020 году начали на месяц позже, с 1 июля. А летний сезон загранпутешествий продлится всего один летний месяц - в августе открыто авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией. Хотя впереди

В АТОР считают, что Турция не сможет вернуться к докоронавирусным показателям по числу туристов в 2020 году.

- Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных гостей, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 миллионов зарубежных путешественников, подсчитали турецкие эксперты, — сообщили в Ассоциации.

В первом полугодии 2020 года Турцию посетило 322 тысячи россиян, это 88 процентов от прежних показателей. Речь об отдыхающих в основном до введения всех ограничений.

К июню ситуация резко изменилась, в Турции заговорили о том, что турпоток из России сократился в 250 раз - всего 4 тысячи туристов вместе прежнего миллиона.

Когда объявили о возобновлении международного авиасообщения, туристы бросились искать билеты. Причем, лидер спроса не Турция, а Танзания.