Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции

31 Июль 2020 2020-07-31T11:26:14+03:00

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали прогноз о количестве российских туристов, которые отдохнут в Турции.

Из-за коронавируса этот туристический сезон будет короче традиционного. По России путешествовать в 2020 году начали на месяц позже, с 1 июля. В заграничный отпуск продлится всего один летний месяц - в августе открыто авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией.

В АТОР считают, что Турция не сможет вернуться к докоронавирусным показателям по числу туристов в 2020 году.

- Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных гостей, в 2020 году получит в лучшем случае 15-16 миллионов зарубежных путешественников, подсчитали турецкие эксперты, — сообщили в Ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU