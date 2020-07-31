Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе

31 Июль 2020 2020-07-31T13:55:03+03:00

Женщины жалуются на неприятное внимание со стороны мужчин-коллег чаще, чем наоборот

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Россияне рассказали, становились ли они жертвами домагательства на работе. Опрос провели специалисты Исследовательского центра портала Superjob.ru, итоговые данные приводит "Интерфакс".

Оказалось, что у большинства россиян обстановка на работе благоприятная, они никогда не сталкивались с домогательствами. Только 5 процентов опрошенных заявили, что такие случаи с ними случались. Женщин среди жертв почти втрое больше, чем мужчин: 8 процентов против 3.

Задали вопросы исследователи не только работникам, но и руководителям компаний. Почти 70 процентов из них не проводят никаких мероприятий для борьбы с подобным явлением на рабочих местах. Только 7 процентов работодателей все-таки находят возможности, чтобы работать еще и в этом направлении, как именно, с помощью лекций или повсеместных камер наблюдения, в исследовании не сказано.

Норвежские ученые предупреждали, что жертвы домогательства могут столкнуться с рядом других проблем - расстройство пищевого поведения, депрессия, алкоголизм.

ИСТОЧНИК KP.RU