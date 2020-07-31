2020-07-31T15:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

RT выпустил фильм о том, как в пандемию вывозили застрявших за границей россиян

Сергей Лавров, Мария Захарова и российские послы из Африки рассказывают, как были организованы спасательные рейсы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT выпустил фильм о возвращении россиян на родину в период пандемии. ФОТО Zuma/TASSRT выпустил фильм о возвращении россиян на родину в период пандемии. ФОТО Zuma/TASS
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Телеканал RT выпустил новый фильм «Вернуться домой». Это история о том, как застрявших за границей в период пандемии коронавируса россиян возвращали домой.

Когда по всему миру закрылись границы, прекратилось авиасообщение и массово начал вводиться карантин, многие жители России оказались за границей без возможности вернуться на родину. Чтобы путешественники смогли оказаться дома, понадобилась беспрецедентная по масштабу и сложности операция.

Фильм показывает, как за 24 часа самолет пересекает африканский континент с востока на запад и обратно, чтобы вернуть россиян на родину. Документальная история содержит рассказы людей о том, как пандемия застала их в Венесуэле, Колумбии, Шри-Ланке, Узбекистане, Непале, а также рассказы российских послов в Танзании и в Непале.

Кроме того зрители смогут услышать историю, как были организованы операции по возвращению соотечественников со всего мира от министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора Департамента информации и печати МИД Марии Захаровой.

Посмотреть документальную историю можно на сайте RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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