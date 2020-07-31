Топливные баки модуля «Наука» выдержали самые придирчивые испытания

31 Июль 2020 2020-07-31T16:20:38+03:00

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В 2013 году во время испытаний в ракетно-космической корпорации «Энергия» многофункционального лабораторного модуля «Наука» (МЛМ) в трубопроводах системы подачи топлива была обнаружена грязь. Как она там оказалось - четкого ответа так получить и не удалось. Модуль начали создавать в 1995 году как дублер функционально-грузового модуля «Заря» - первого сегмента Международной космической станции. И на несколько лет работы были приостановлены в связи с нехваткой финансирования.

После «консилиума» специалистов головных институтов космической отрасли «Наука» была возвращена в Космический центр имени Хруничева.

- Решили не рисковать, - объясняет генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. - Снимать, чистить и собирать всю систему заново было не эффективно. Мы все клапаны и трубопроводы срезали, а назад их уже не поставишь. 19 лет назад был выпущен крайний клапан, который использовался тогда на МЛМ. Завода, который лил металл, из которого сделаны были топливные баки, тоже уже давно нет…

Для того, чтобы «Наука» смогла летать, на «Хруничева» освоили новое производство. 576 трубопроводов созданы заново.

Отдельной инженерной загадкой было – что делать с топливными баками. В СМИ каких только предположений не было – и про то, что они бракованные, и что в корпусе обнаружены микротрещины. Было даже предложение заменить их баками разгонного блока «Фрегат» производства НПО им. Лавочкина.

На самом деле на «Хруничева» проблему решили сами - топливные емкости разобрали, никаких микротрещин и грязи не обнаружили. Но все равно баки придирчиво проверили, много раз испытали. А потом поставили на место.

Комплексные испытания нового российского модуля в Центре имени Хруничева закончены. Замечаний нет. Модуль «Наука» готов к отправке на Байконур.

Эксклюзивный репортаж корреспондентов kp.ru, первыми среди журналистов побывавших внутри модуля «Наука».

ИСТОЧНИК KP.RU