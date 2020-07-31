Почему Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе, объяснила сама тренер

31 Июль 2020 2020-07-31T17:26:30+03:00

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В пятницу, 31 июля, было официально объявлено о том, что группу наставника Этери Тутберидзе покидает фигуристка Алена Косторная. Почему так произошло - объяснила сама тренер. Причина ухода фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе - это внутренние конфликты: - Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались, - написала у себя в Инстаграме Этери Тутберидзе.

При этом, говоря о дальнейшей судьбе фигуристки, Тутберидзе сказала, что дальше она будет выступать в команде у Евгения Плющенко. При этом, вопросов к этому "переходу" крайне много. О чем сказала сама Этери Георгиевна:

- Нас она не поставила в известность о своем решении. Мы поставили ей две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей и зрителей, - написала Тутберидзе чуть позже в комментариях в Инстаграме.

Косторная в свой первый взрослый сезон победила на чемпионате Европы и в финале Гран-При. За Аленой - две победы на этапах серии Гран-При осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU