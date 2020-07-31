2020-07-31T19:20:08+03:00
Политика

Украина просит арестовать задержанных в Белоруссии россиян

Офис украинского генпрокурора уже предъявил им обвинение по статье о терроризме
Ксения АНУФРИЕВА
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Украина просит арестовать задержанных в Белоруссии россиянУкраина просит арестовать задержанных в Белоруссии россиянФото: REUTERS
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Офис украинского генерального прокурора предъявил обвинение задержанным в Белоруссии россиянам по статье об участии в террористической организации, а также попросил временно арестовать их. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса.

- Генпрокурор Украины на основании Конвенции 1993 года обратился в белорусскую Генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. 28 лицам, из которых девять - граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации, - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На Украине отметили, что уже проинформировали белорусские компетентные органы о намерении потребовать «экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины». Отмечается также, что украинская сторона хочет привлечь задержанных к уголовной ответственности за преступления, якобы связанные с участием в вооруженном конфликте в Донбассе.

Напомним, что в четверг Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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