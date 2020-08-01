Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:26:47+03:00

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год Фото: REUTERS

В документах также представлены основные источники доходов американского лидера

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Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 миллионов, сказано в ежегодной финансовой выписке, которую опубликовал канал CNN.

Большую часть своих доходов Трамп получает от резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, от курорта Trump National Doral Miami и отеля Trump International Hotel в Вашингтоне. Данные представило Управление по вопросам этики при правительстве США.

ИСТОЧНИК KP.RU