Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:57:16+03:00

На следующей неделе в Москве будет без осадков и до плюс 29 Фото: Александр АБРАМОВ

В столицу снова придёт жаркая погода без осадков

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Возвращение лета в Москву ожидается на следующей неделе, после третьего августа. Синоптики отмечают, что в столице будет до плюс 31 градуса и без осадков.

При этом в выходные 1 и 2 августа ожидается не больше 20 градусов тепла с дождями и грозами, рассказал в бесед с новостным агентством "Москва" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В понедельник, 3 августа, москвичей ждут резкие перемены: ветер с западного станет северо-западным, при этом не будет осадков, лишь переменная облачность.

Уже на следующий день в столицу придут южный ветер и жаркая погода.

В понедельник днём будет около 18 градусов тепла в Подмосковье и 23 градуса в центре Москвы. Во вторник уже 21-26, в среду 23-28, а в четверг - 26-31 градус тепла, отмечает синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU