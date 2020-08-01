Cиноптики рассказали, когда в Москву вернётся лето
Возвращение лета в Москву ожидается на следующей неделе, после третьего августа. Синоптики отмечают, что в столице будет до плюс 31 градуса и без осадков.
При этом в выходные 1 и 2 августа ожидается не больше 20 градусов тепла с дождями и грозами, рассказал в бесед с новостным агентством "Москва" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
В понедельник, 3 августа, москвичей ждут резкие перемены: ветер с западного станет северо-западным, при этом не будет осадков, лишь переменная облачность.
Уже на следующий день в столицу придут южный ветер и жаркая погода.
В понедельник днём будет около 18 градусов тепла в Подмосковье и 23 градуса в центре Москвы. Во вторник уже 21-26, в среду 23-28, а в четверг - 26-31 градус тепла, отмечает синоптик.
ИСТОЧНИК KP.RU