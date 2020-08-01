Во Франции автомобиль въехал в толпу, есть раненые

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:12:41+03:00

Автомобиль въехал в толпу людей во Франции, тринадцать человек пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей. Тринадцать человек пострадали. Полиция задержала водителя, он пьян, сообщает префектура департамента Саона и Луара.

- Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна молодая девушка получила серьёзные травмы ног, однако её жизнь вне опасности, - сказано в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU