В Беларуси допросили задержанных россиян

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:08:19+03:00

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Задержанных в Беларуси россиян допросили с участием адвокатов. Их показания различаются и оказались непоследовательными, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 гражданина России, все они, как заявляет агентство "БелТА", участники частной военной компании, планировавшие дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. В отношении всех возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы.

- Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан России, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул Турецкой республики, однако, как выяснено следствием, лететь туда они не намеревались, - заявил Агафонов в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU