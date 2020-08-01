2020-08-01T12:12:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель

Главврач больницы в Коммунарке назвал главные отличия звука и ощущений от першения при COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Денис Проценко рассказал о характерных признаках кашля при коронавирусе. Фото: Денис Шарифулин / ТАССДенис Проценко рассказал о характерных признаках кашля при коронавирусе. Фото: Денис Шарифулин / ТАСС
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Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за время работы с заражёнными может по звуку кашля отличить першение при коронавирусе и при обычном респираторном вирусе.

- Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, - отметил Проценко в интервью "Российской газете".

ИСТОЧНИК KP.RU

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