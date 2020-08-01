Денис Проценко рассказал, как точно отличить коронавирусный кашель
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за время работы с заражёнными может по звуку кашля отличить першение при коронавирусе и при обычном респираторном вирусе.
- Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, - отметил Проценко в интервью "Российской газете".
ИСТОЧНИК KP.RU