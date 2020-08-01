Денис Проценко рассказал о тайном чате для врачебных консилиумов

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:18:59+03:00

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Врачи в России совещались по вопросам борьбы с коронавирусом и лечения вируса в секретном чате в Telegram. Он, как и заболевание SARS Cov-2, назывался САРС - Сообщество анестезиологов-реаниматологов столицы. Об этом рассказал главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко.

- В группу входили врачи не только из Москвы, но и из других регионов, мы обсуждали сложные случаи, делали дистанционные консилиумы. Во врачебных обсуждениях есть тонкий этический момент, поэтому САРС и была закрыта для посторонних, - рассказал Проценко в интервью "Российской газете".

ИСТОЧНИК KP.RU