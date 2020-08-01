2020-08-01T16:17:46+03:00
В мире

Во Франции готовятся возобновить следствие против Жерара Депардье об изнасиловании

В домогательствах актера обвиняет коллега, имя которой не раскрывается
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жерар ДепардьеЖерар ДепардьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитый француз с российским паспортом Жерар Депардье вновь может стать фигурантом дело об изнасиловании.

Расследование возобновят по жалобе молодой актрисы, имя которой следствие не раскрывает. В 2018 году она заявила о домогательствах со стороны известного актера. Все случилось, когда она пришла к нему домой для репетиции пьесы. Расследование зашло у тупик - 4 июня прокуратура прекратила расследование, следователи не нашли подтверждения слов заявительницы.

Но такой итог женщину не устроил и она подала жалобу. По французским законам это означает автоматическое возобновление дела, сообщает France-Presse.

По данным Reuters, актрисе 22 года. Адвокаты Депардье сообщили, что актер был шокирован обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он отрицает какие-либо домогательства к этой женщине. Делом занимается парижская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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