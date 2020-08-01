Готова ли Россия возобновлять авиасообщение со всеми странами, рассказали в Альянсе турагентств

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:41:03+03:00

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Чтобы возобновить авиасообщение с другими странами, достаточно 2-3 дней, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" Алексан Мкртчан, член Президиума "Альянса туристических агентств РФ".

Он напомнил, что Россия уже в августе сможет обмениваться туристами "по воздуху" с четырьмя странами: Турцией, Танзанией, Великобританией и теперь еще Швейцарией. Кроме того, открываются границы с Абхазией.

- Достаточно 2-3 рабочих дней, чтобы авиационные органы нашей страны связались с авиационными властями другой страны. Для того чтобы заполнить самолет, нужно чуть больше времени – примерно от недели до двух недель. Если речь идет о Турции, то на Турцию достаточно несколько часов, чтобы заполнить самолет на Анталью,- объяснил эксперт.

Отрасль готова, но пока есть ряд сдерживающих факторов. В турагентствах пожаловались на малое количество городов, которые смогут принимать международные рейсы.

- Москва, Петербург и Ростов-на-Дону, это мало, конечно, нужно подключать крупные аэропорты, такие как Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Новосибирск. Эти города тоже нужно подключать к открытию Турцию,- предложил Алексан Мкртчан.

В этом месяце ожидают открытие и Хорватии, и Мальты. Это те страны, которые уже заявили о том, что готовы принимать российских туристов.

Эксперт сказал, что Швейцария и раньше, и сейчас не сильно популярна у российских туристов. Ее расценивают как "транзитный пункт". Эксперт считает, что "намного более актуальна была бы Хорватия":

- Вокруг Швейцарии находятся Италия, Франция, Германия. В 5 километрах от Женевы находится Франция. Поэтому Женеву надо воспринимать как аэропорт подскока. То есть люди прилетают в Женеву и дальше едут, скажем, во Францию,- пояснил представитель Альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU