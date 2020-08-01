Глава МИД Украины объяснил, почему нельзя разрывать отношения с Россией

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:31:07+03:00

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему страна в 2014 году не разорвала дипломатические отношения с Россией. По его мнению, с "политической точки зрения", это было бы правильно, но с юридической - нет:

- Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет,- объяснил Кулеба в беседе с корреспондентами "Главком".

Министр иностранных дел призвал подходить к этому вопросу практически.

Ранее Дмитрий Кулеба строил планы, как будет выглядеть "победа Украины", и регулярно обращается к Западу с просьбой продлить антироссийские санкции из-за того, что Россия якобы не выполняет договоренности саммита "нормандской четверки".

ИСТОЧНИК KP.RU