Главный кардиолог Минздрава рассказал, к чему может привести самолечение коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-01T19:28:47+03:00

Академик РАН Сергей Бойцов пояснил, чем опасен самостоятельный прием антикоагулянтов и аспирина при ковиде

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Сейчас уже известно, что одной из главных мишеней коронавируса являются кровеносные сосуды. Ковид поражает внутреннюю оболочку капилляров, в них образуются микротромбы. Поэтому врачи назначают больным препараты-антикоагулянты, препятствующие опасному повышению свертываемости крови и снижающие риск тромбообразования.

А в соцсетях и на форумах в Интернете народ делится советами-лайфхаками: если вы подхватили коронавирус и лечитесь дома, тоже принимайте антикоагулянты.

- Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! - подчеркнул в интервью «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов. Эти препараты действительно уменьшают выраженность проявлений ковида, однако в то же время повышают риск кровотечений. Очень важно правильно рассчитать такой риск с учетом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента и других важных факторов. Сделать это может только врач, пояснил профессор Бойцов, с помощью специального алгоритма определения рисков и дозы препарата.

Самолечение антикоагулянтами может закончиться фатальным желудочно-кишечным кровотечением и геморрагическим инсультом (кровоизлиянием в мозге), предупреждает главный кардиолог.

Также, по словам эксперта, небезопасно при ковиде самостоятельно принимать аспирин.

- Кардиологи относятся к аспирину с большой осторожностью, понимая, что это препарат с достаточно высоким риском кровотечения. Риски такого осложнения могут быть выше, чем потенциальная польза.

Как пояснил профессор Бойцов, наиболее безопасным и эффективным жаропонижающим при коронавирусной инфекции по последним данным является парацетамол.

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Врачи пришли к выводу, что коронавирус бьет в первую очередь по кровеносным сосудам: поражает внутреннюю оболочку капилляров, в них образуются микротромбы. А недавнее немецкое исследование 100 переболевших ковидом показало, что более чем у половины пациентов через 3 — 4 месяца обнаруживается воспаление сердечной мышцы, миокардит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU