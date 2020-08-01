Артем Дзюба признан лучшим футболистом Чемпионата России
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона 2019-2020 года Чемпионата России.
Победителей в номинациях выбирали жюри, в состав которых вошли главные тренеры и капитаны клубов Российской Премьер-Лиги, спортивные журналисты, российский футбольный тренер Станислав Черчесов, сообщает Матч ТВ.
- Принципиальности не было, но хотелось стать лучшим игроком два года подряд и двукратным чемпионом. Это добавляло мотивации. В целом безумно рад и счастлив, что так получилось,- сказал Дзюба.
Он, кстати, стал лучшим в двух номинациях: как лучший игрок и как лучший бомбардир.
О себе футболист сказал, что к этому сезону стал более спокойным и рассудительным. Футболист надеется, что впереди будут еще победы, ведь спортсменов "запоминают по трофеям".
Ранее Артем Дзюба говорил, что шел всю свою карьеру к чемпионству "Зенита".
ИСТОЧНИК KP.RU