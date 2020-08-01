Артем Дзюба признан лучшим футболистом Чемпионата России

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:59:44+03:00

За его кандидатуру проголосовали главные тренеры и капитаны клубов Премьер-Лиги

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Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона 2019-2020 года Чемпионата России.

Победителей в номинациях выбирали жюри, в состав которых вошли главные тренеры и капитаны клубов Российской Премьер-Лиги, спортивные журналисты, российский футбольный тренер Станислав Черчесов, сообщает Матч ТВ.

- Принципиальности не было, но хотелось стать лучшим игроком два года подряд и двукратным чемпионом. Это добавляло мотивации. В целом безумно рад и счастлив, что так получилось,- сказал Дзюба.

Он, кстати, стал лучшим в двух номинациях: как лучший игрок и как лучший бомбардир.

О себе футболист сказал, что к этому сезону стал более спокойным и рассудительным. Футболист надеется, что впереди будут еще победы, ведь спортсменов "запоминают по трофеям".

Ранее Артем Дзюба говорил, что шел всю свою карьеру к чемпионству "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU