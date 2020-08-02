Аллерголог объяснил, чем опасны санитайзеры для школьников

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:40:33+03:00

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В новом учебном году использование санитайзеров и антисептиков станет обязательным для школьников. При этом слишком частое их использование приведёт к сухости кожи рук, но масштабных исследований о вреде санитайзеров для детской кожи пока не проводилось, заявил педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Специалист также отметил, что в некоторых санитайзерах есть вещества, смягчающие кожу, и подчеркнул, что многие антисептики различаются по качеству. При этом "никогда не было задачи" провести полноценное исследование о влиянии санитайзеров на детей.

- Из-за отсутствия больших исследований на тему влияния антисептиков и санитайзеров на кожу детей ученым приходится давать им те же советы, что и взрослым, - Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU