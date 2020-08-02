В США генетики нашли происхождение большинства потомков рабов

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:00:47+03:00

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В США учёные в области генетики смогли выяснить этнические корни большинства потомков рабов на территории страны. Исследовав более 50 тысячи ДНК-тестов, сопоставив их с архивными документами, специалисты пришли к выводу, что больше всего рабов в США привезли из Нигерии. Результаты исследования опубликовала газета The New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU