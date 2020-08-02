Аналитики сообщили, какой автомобиль россияне покупают чаще всего

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:46:37+03:00

За первую половину 2020 года граждане приобрели 600 тысяч новых машин

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Самой популярной маркой автомобиля по итогам первых шести месяцев 2020 года оказалась LADA. Из 600 тысяч новых машин, купленных в России за полгода, 126 тысяч были "Ладами", сказано в отчёте аналитического агентства "Автостат".

Следующими по популярности оказались автомобили марки KIA, их купили 88,9 тысяч раз, а машины Hyundai граждане России приобрели 66,8 тысяч раз, сообщает РИА Новости.

Первую пятёрку лидеров замыкают Renault и Toyota. С начала года россияне купили себе 51,7 тысячи и 40,2 тысячи этих автомобилей соответственно.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 20% участников опроса среди 10 тысяч россиян во время эпидемии коронавируса в стране решили приобрести собственный автомобиль. Приблизительно такое же количество людей стали реже использовать автомобили сервиса из-за риска заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU