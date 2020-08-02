Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:07:17+03:00

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В эфире передачи «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский рассказал о специально созданной в этом году учебной платформы для организаторов Единого государственного экзамена

«У нас есть специально созданная платформа, она размещена на сайте Федерального центра тестирования. Мы называем ее учебной платформой для подготовке к ЕГЭ. И все организаторы, которые привлекались в этом году, прошли там обучение», - сообщил специалист.

По его словам, эта платформа стала особенностью проведения тренировочного ЕГЭ в этом году, поскольку на ней разместили набор тренажеров, которые «фактически позволяли имитировать все те действия, с которыми сталкивается организатор в аудитории».

Однако Круглинский отметил, что платформа открывается, когда начинается пора сдачи ЕГЭ, а сейчас, в ней уже «нет смысла».

«Было некоторое дообучение до дополнительного периода, который у нас стартует завтра тех, кто вновь привлекается. Но больше я не вижу смысла, чтобы она функционировала», - пояснил он.

Напомним, в Рособрнадзоре сообщили о готовности всех 85 регионов России к проведению Единого государственного экзамена. Кроме того, в ведомстве рассказали, что на пунктах сдачи ЕГЭ в этом году работали 12 тысяч медработников, сдавать экзамен пришли 714 тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU