2020-08-02T21:24:30+03:00
Общество

Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор

Тем временем Минпросвещения сообщило о готовности «традиционно открыть школы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил РоспотренадзорРекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил РоспотренадзорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор сообщил о готовности смягчить меры, введенные в школах в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», - передает заявление ведомства «Российская газета».

В Роспотребнадзоре уточнили, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут приниматься меры по предотвращению больших скоплений детей. В ведомстве подчеркнули необходимость не допустить нахождения в одном помещении детей из разных классов

Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов заявил о готовности «традиционно открыть школы», однако отметил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация в каком-либо учебном заведении этого сделать не позволит, «то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей». «Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет», - добавил

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что, как и раньше, школьники смогут вернуться за парты с 1 сентября. Кроме того, они получат бесплатное горячее питание, как и планировалось до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля
Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе
Круглинский сообщил о результатах проведения ЕГЭ в этом году
Crew Dragon с американскими астронавтами готовится в Мексиканском заливе
Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор
Круглинский рассказал об учебной платформе для организаторов ЕГЭ
Онколог назвал причину горечи во рту
Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения" даже не принимая участия в нем
Круглинский назвал особенности тренировочного ЕГЭ в этом году
«Это не был прокол или что-то подобное»: Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании
Россиянам упростили получение пособий на детей
Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая
50 лет спустя: Две сестры нашли друг друга благодаря коронавирусу
В австралийском штате Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Пропавших без вести в ходе учений американских военных признали погибшими
«Прожили вместе всю юность»: премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста