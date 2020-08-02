2 Авг. 2020 2020-08-02T21:24:30+03:00

Рекомендации по мерам против коронавируса в школах могут смягчить, заявил Роспотренадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Роспотребнадзор сообщил о готовности смягчить меры, введенные в школах в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», - передает заявление ведомства «Российская газета».

В Роспотребнадзоре уточнили, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут приниматься меры по предотвращению больших скоплений детей. В ведомстве подчеркнули необходимость не допустить нахождения в одном помещении детей из разных классов

Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов заявил о готовности «традиционно открыть школы», однако отметил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация в каком-либо учебном заведении этого сделать не позволит, «то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей». «Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет», - добавил

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что, как и раньше, школьники смогут вернуться за парты с 1 сентября. Кроме того, они получат бесплатное горячее питание, как и планировалось до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU