Советник Трампа: США хотят провести с Россией диалог по борьбе с терроризмом

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:17:16+03:00

По словам Роберта О'Брайена, такие переговоры могут пройти в ближайшие месяцы

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен убежден, что борьба с терроризмом – одна из областей «потенциального сотрудничества» Соединенных Штатов с Россией, и в ближайшее время представители обеих стран могут провести переговоры по этому вопросу.

«И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны экстремистов», - подчеркнул советник Трампа в статье, написанной для газеты The Washington Post.

Роберт О'Брайен добавил, что «представители США, вероятно, будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по этим вопросам в ближайшие месяцы».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в этой же статье советник главы Белого дома по нацбезопасности сообщил, что Штаты рассчитывают заключить с Россией и Китаем соглашение по контролю над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU