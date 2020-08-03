2020-08-03T11:56:06+03:00
Общество

В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки погибли 79 человек с диагнозом Covid-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выздоровели в России с начала пандемии 653 593 человекВыздоровели в России с начала пандемии 653 593 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России за сутки выявили 5394 случая заражения коронавирусом. Такие данные 3 августа приводит оперштаб. Из числа зараженных у 26 процентов не было симптомов. Считается, что такие люди тоже могут распространять коронавирус, хотя из степень заразности ниже, чем у тех, кто чихает и кашляет.

За сутки умерли от коронавируса 79 человек. Болезнь тяжелее всего переносят пожилые и люди с хроническими болезнями, лишним весом. В Британии перед второй волной коронавиурса и вовсе решили сделать нацию стройнее, премьер-министр Борис Джонсон уверен, что и сам тяжело перенес Covid-19 из-за того, что сам имел лишние килограммы.

В России продолжает расти число людей, победивших коронавирус. За сутки их стало на 3420 больше.

За все время пандемии зараженных в России 856 264, вылечились - 653 593 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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