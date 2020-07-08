Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T22:18:06+03:00

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Замглавы минздрава Великобритании Дженни Харрис призвала жителей страны похудеть к зиме. Она напомнила, что люди с ожирением и лишним весом тяжелее переносят коронавирус и чаще умирают. На то, чтобы скинуть лишние килограммы, у британцев, по версии медиков, есть полгода. Осенью-зимой возможна вторая волна коронавируса.

- Ожирение на самом деле проблема в случае с пандемией коронавируса, и это одна из вещей, с которой мы могли бы что-то сделать,- приводит ее слова Daily Mail.

В Британии 75 процентов госпитализированных с Covid-19 имели избыточный вес или ожирение. Тем временем ученые из Ливерпуля считают, что полные люди на 37 процентов чаще умирают от заражения.

Британский премьер Борис Джонсон считает, что он сам тяжело перенес коронавирус из-за лишнего веса. После выписки он возобновил тренировки, бегает в парке, и даже по саду королевы Елизаветы. Теперь он намерен заставить граждан последовать его примеру - с ожирением в Британии будут бороться на национальном уровне. Джонсон заявил, что британцы - самая толстая нация и нужно принять гопрограммы для решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU