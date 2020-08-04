2020-08-03T17:58:37+03:00
Общество

WFDSA подвела итоги прямых продаж за 2019 год

180,5 млрд $ заработано, 119,9 млн дистрибьюторов в отрасли: итоги прямых продаж за 2019 год
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Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж (World Federation of Direct Selling Associations — WFDSA) подсчитала, что в 2019 году объем индустрии достиг 180,5 млрд $. «WFDSA снабжает игроков отрасли ценной аналитической информацией. Для нас было важно узнать, что, несмотря на замедление мировой экономики в 2019 году, прямые продажи показали устойчивый рост, увеличившись на 1,4%», — комментирует отчет руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова.

Азиатский рынок является крупнейшим в мире (78,9 млрд $), на него приходится почти половина всех продаж (44%), тогда как треть (34%) — на Северную и Южную Америки, одна пятая (21%) — на Европу, 1% — на Африку и Ближний Восток. Результаты Китая — одной из крупнейших экономик мира — существенно повлияли на мировую статистику. Страна является лидером региона в прямых продажах (23,954 млрд $), в прошлом году обороты отрасли здесь уменьшились на 30%. За исключением Поднебесной, в 2016—2019 годы индустрия показала трехлетний совокупный годовой темп роста 1,5%, включая страну — снизилась на 0,3%. За пять лет отрасль ежегодно растет на 2,3%, исключая Китай, и на 1,5%, включая его.

Чаще всего в прямых продажах реализуют продукты для здоровья — 35,6% и косметику — 28,6%. Кроме того, покупатели заказывают для дома товары длительного пользования — 11,5%, одежду и аксессуары — 6,1%, финансовые услуги — 3,9%, еду и напитки — 3,1%, коммунальные услуги — 3%, домашний уход — 2,8 %, книги, игрушки — 2,1%, обустройство дома — 1,7%, другое — 1,5%.

В России часто напрямую покупают косметические средства (44,1%). Вероятно, это связано с большим интересом к сфере красоты, макияжу, уходу за собой. В нашей стране в индустрии трудятся 4,419 млн дистрибьюторов, 89% из них — женщины.

Всего в мире в прямых продажах заняты 119,9 млн человек (в 2018 году — 122 млн, в 2017 — 119,6 млн, в 2016 — 113,6 млн). Для примерно половины (59 млн из 119,9 млн) дистрибьюторов это основное место работы либо бизнес для дополнительного источника дохода. Некоторые числятся дистрибьюторами, чтобы первыми узнавать о скидках и получать выгодные предложения от компаний прямых продаж.

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