2020-08-03T20:43:11+03:00
В мире

Паранормальное явление: школьники испугались, увидев лицо за спиной учителя во время онлайн-занятия

Этот урок запомнится преподавателю надолго [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Паранормальное явление: школьники испугались, увидев лицо за спиной у учителя во время онлайн-занятия. Фото: кадр из видеоПаранормальное явление: школьники испугались, увидев лицо за спиной у учителя во время онлайн-занятия. Фото: кадр из видео
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Дистанционные занятия в период пандемии стали необычным опытом и головной болью для учеников и преподавателей многих стран мира. Школьники нередко подшучивали над своими учителями, хакеры взламывали цифровые образователе платформы, уроки частенько срывались из-за форс-мажоров, но случай, который произошел накануне с учителем из Мексики перешел все границы.

В самом начале дистанционного занятия ученики внезапно заявили, что за спиной преподавателя мелькает нечто пугающее. На опубликованной записи урока видно, что едва успел преподаватель включить камеру и поздороваться, как дверь за его спиной отворилась и стало слышно, как скулит собака. Через несколько секунд на заднем плане промелькнула белая тень, а затем за плечом мексиканца в дверном проеме показалось бледное лицо девочки.

Ученики сразу же предупредили учителя об этом, однако он не поверил им, подумав, что это очередная шутка. Мексиканец также объяснил, что в доме находятся только он и его собака.

Один из учеников успел заснять паранормальное явление и позже предоставил учителю видеодоказательства. Опубликовавший запись пользователь Twitter отметил, что, пересмотрев запись урока, мужчина убедился в правоте учеников, и пообещал, что, если подобное повторится, он тут же соберёт вещи и переедет.

Школьники испугались, увидев лицо за спиной у учителя .

ИСТОЧНИК KP.RU

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