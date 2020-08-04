В России сократились продажи антисептиков и перчаток

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:01:31+03:00

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В России существенно снизились продажи средств индивидуальной защиты и антисептиков. При этом востребованность масок проделает расти даже после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Аналитики отмечают, что в июле текущего года продажи перчаток по сравнению с мартом снизились на 38%. При этом средняя цена за упаковку одноразовых перчаток составила 133 рубля, что на 1,5% больше, чем в начале весны.

Также за последние несколько месяцев сократились продажи антисептиков. По сравнению с мартом падение продаж составило 21%. При этом цена на данную категорию товаров выросла в полтора рада и составила 487 рублей.

Тем временем аналитики отмечают, что спрос на медицинские маски продолжает расти. Так, в июле по сравнению с мартом рост продаж составил 15%, а вот цена на эти товары наоборот упала и составила порядка 129 рублей за упаковку, передает RT со ссылкой на исследование «Такском».

Также в России вырос спрос на санитайзеры. Их продажи выросли в три с половиной раза и это при том, что цена также выросла почти на треть и составила 138 рублей.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о самых эффективных дезинфицирующих способах для борьбы с коронавиурсом. Глава ведомства Анна Попова напомнила о необходимости обрабатывать руки, передает сайт argumenti.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU