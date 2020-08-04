2020-08-04T15:19:30+03:00
Звезды

Актриса Ронни Хоук попала за решетку за избиение бойфренда

Бытовая ссора звезды Disney с возлюбленным переросла в рукоприкладство
Ксения АНУФРИЕВА
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Актриса Ронни Хоук попала за решетку за избиение бойфренда. Фото: instagramАктриса Ронни Хоук попала за решетку за избиение бойфренда. Фото: instagram
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Экс-звезда студии Disney молодая американская актриса Ронни Хоук попала за решетку после того, как избили своего бойфренда Майлса Фэллона. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание TMZ.

Утром 31 июля в полицию Лос-Анджелес поступил звонок о разборках в доме 21-летней Хоук. Прибывшие на указанное место сотрудники правоохранительных органов увидели возлюбленного актрисы с видимыми травмами и свежими следами побоев и арестовали девушку.

Оказалось, что у Ронни Хоук и ее бойфренда Майлса Фэллона произошла бытовая ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство со стороны девушки. Актрису посадили за решетку, однако в этот же день освободили под залог в сто тысяч американских долларов. Издание отметило, что Хоук должна предстать перед судом в декабре этого года, дополнительных подробностей дела не сообщается.

Ронни Хоук стала моделью в 12 лет, а позже решила посвятить себя актерскому мастерству. Вскоре актриса начала сниматься в рекламе. Первую известность Хоук принесла роль в сериале «Застрять в середине», два года назад она снялась в сериале от Netflix «На районе» и ситкоме от Disney «Жизнь Харли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Актриса Ронни Хоук попала за решетку за избиение бойфренда
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