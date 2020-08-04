Правительство РФ расширило список стратегически важных лекарств

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:19:55+03:00

В перечень препаратов, которые должны производиться в России, вошли лекарства от коронавируса, орфанных и социально значимых заболеваний

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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал закон, по котором список стратегически важных лекарств, которые должны производиться на территории России, расширяется с 57 до 215 позиций. Документ был опубликован во вторник, 4 августа, на официальном сайте правовой информации.

Ранее премьер-министр отмечал, что данный перечень не обновлялся последние десять лет. В расширенный список теперь входят препараты от орфанных и социально значимых заболеваний, а также лекарства, которые в настоящее время применяют медики для лечения коронавирусной инфекции, в том числе азитромицин, гидроксихлорохин, интерфероны, лопинавир и ритонавир.

В новый список также включили противоопухолевые препараты – аспарагиназа, лекарство от вируса иммунодефицита человека – ламивудин, и вакцины с национальным календарем профилактических прививок календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

Напомним, что министерство здравоохранения страны и Роспотребнадзор предупредил россиян о четырех новых штаммах вируса гриппа грядущей осенью, от которых в России не прививали ранее. Речь идет о ранее не циркулировавших штаммах гриппа типов А и В.

ИСТОЧНИК KP.RU