2020-08-04T15:57:15+03:00
Здоровье

Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью

В эпидсезон в России будут циркулировать вирусы гриппа типов А и В
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав предупредил о четырех новых штаммах гриппа осеньюМинздрав предупредил о четырех новых штаммах гриппа осеньюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Летом заканчивается, начинается новый эпидемиологический сезон, который, как правило, сопровождается большой заболеваемость. На этом фоне российское министерство здравоохранения предупредило о четырех новых, ранее не циркулировавших штаммах гриппа типов А и В. Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник, 4 августа.

Речь идет о вирусах гриппа A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный H3N2, а также /Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013.

- Вакцины уже существуют и смогут защитить россиян. Они производятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, - говорится в сообщении Минздрава.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты Роспотребнадзора также прогнозируют циркуляцию данных типов вируса грядущей осенью. При этом, они отметили, что три из них - совсем новые, от которых россияне ранее еще не делали прививок.

Глава ведомства накануне предупреждала, что в эпидсезон в стране ожидается «грипп-незнакомец», от которого жителей России не прививали ни в прошлом году, ни в предыдущие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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