Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ для российских туристов.
По его мнению, такими действиями черногорские власти проявляют неуважение к украинской стороне. Высказывание дипломата цитирует черногорский портал IN4S.
- Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, находится в ограниченных правах, - написал украинский консул.
Также он отметил, что гражданам РФ власти Черногории обеспечили въезд без дополнительных условий, "притом, что в России индекс заболеваемости 127,2, а на Украине 72,8.
- Деньги не пахнут - это старая аксиома, но тут вопрос в элементарном уважении, - написал Шматов.
Напомним, 4 августа власти Черногории сообщили о решении открыть границы для граждан России и Азербайджана. Прибыть в страну можно без теста на коронавирус и соблюдения карантина. О том, чтобы включить Россию в список эпидемиологически безопасных стран, постановил Национальный координационный совет при правительстве Черногории.
ИСТОЧНИК KP.RU