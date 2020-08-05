Московский монорельс нуждается в реконструкции

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:49:52+03:00

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Московский монорельс является невостребованным видом общественного транспорта и нуждается в реконструкции. Такое мнение высказал директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

Информация о возможном закрытии монорельса ранее появилась в телеграм-каналах. С 2017 года пассажиропоток на монорельсе падает, поезда прибывают на станции в «экскурсионном» режиме - раз в 30 минут.

«Монорельс не отвечает тем требованиям, которые в него закладывались на этапе проектирования, - заявил Олег Покусаев в эфире радиостанции «Говорит Москва». - И он оказался также не очень популярным транспортом. Здесь надо учитывать и маршрут его пролегания - не самый востребованный, и подвижной состав, который является уникальным и не производится серийно. Здесь масса факторов. То есть, метро, электробусы, трамваи - это те виды транспорта, которые нужны городу, нужны пассажирам. А монорельс, при его, безусловно, определенных достоинствах, не в их числе».

Говоря о международном опыте, эксперт отметил, что монорельс как вид городского транспорта - скорее исключение, чем правило.

«В мире монорельсовую дорогу чаще используют в парках развлечений, - напомнил он. - Еще один вариант - это транспорт из аэропорта до города, как наш «Аэроэкспресс». Но там другой принцип движения - поезд движется на «магнитной подушке» и это принципиально другая скорость».

Последние годы ведутся разговоры о необходимости его реконструкции. «Странно, что город еще не принял решения, - считает директор академии РУТ. - Ведь там и инфраструктура, и подвижной состав изношены. Вагоны устарели, и на монорельс нельзя поставить, например, «Москву» - там нужен совершенно другой тип подвижного состава. Возможно, снижение пассажиропотока, произошедшее в свете коронавируса, станет дополнительным толчком к принятию решения для города».