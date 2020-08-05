Оператор "Северного потока-2" отреагировал на иск немецких экологов

«Северный поток-2» идет из России в Германию по дну моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор проекта "Северный поток-2", Nord Stream 2, рассмотрит иск немецких экологов. Представители организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовали пересмотреть уже выданное разрешение на эксплуатацию газопровода. Экологи считают, что при изучении заявки по проекту, не учли, что возможны "неконтролируемые утечки метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа".

В Nord Stream 2 приняли к сведению и изучат материалы иска экологов, но напомнили, что "Северный поток - 2" уже одобрен компетентными органами пяти стран.

- Одобрение получено на основании комплексной оценки воздействия на окружающую среду. Проект реализуется в строгом соответствии с действующим национальным, международным законодательством и законодательством ЕС,- приводит заявление компании ТАСС.

Это не первая попытка сорвать строительство со стороны экологов - в 2018 году в суд обратились представители Союза защиты природы Германии (NABU). Они требовали запретить прокладку газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе.