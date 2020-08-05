Samsung переставил новинки Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra

Производитель называет смартфон - миниатюрной версией компьютера Фото: www.samsung.com

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку телефонов. Презентация прошла 5 августа в онлайн-формате, представители бренда впервые демонтируют новинки таким способом, но пришлось вносить изменения в привычные форматы в связи с пандемией коронавируса. Презентацию транслировали в режиме онлайн на сайте.

В Samsung показали, как выглядят новые смартфоны - Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

- Мы сталкиваемся с новой реальностью, в которой нужны устройства нового типа. Это не смартфон в привычном представлении. Это мощный компьютер в вашем кармане,- рассказали о новинке в компании.

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