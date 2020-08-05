Строящийся по федеральной программе Дворец спорта в Самаре обзавелся панорамными окнами с видом на Волгу

Строительство Дворца спорта в Самаре подержал федеральный центр. Фото: Правительство Самарской области.

В Самаре продолжается активное строительство нового Дворца спорта на месте морально и технически устаревшего здания. Благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова строительство поддержал федеральный центр, и сейчас объект возводят в том числе на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Кроме того, средства на строительство предусмотрены в региональном бюджете. Поддержали проект и работающие в регионе крупные компании.

Строительство идет по графику, без отставаний. 5 августа выездное совещание на площадке провел глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он положительно оценил разделение будущего спортивного объекта на отдельные функциональные зоны, возможность проводить не только спортивные, но и деловые и развлекательные мероприятия, а также предусмотренные проектом панорамные окна с видами на Волгу в конференц-залах.

- Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр: одновременно и спорт, и развлечения, и возможность проведения конференций, - отметил Дмитрий Азаров.