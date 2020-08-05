Помпео заявил о прогрессе США и России в переговорах по контролю над вооружениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, как прошли переговоры между Соединенными Штатами и Россией по вопросам контроля над вооружениями.

По словам американского представителя, в процессе обсуждений странами удалось достичь прогресса. Теперь Вашингтон надеется на новую встречу по этой теме в ближайшее время.

- Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас скоро состоится еще одна, - сказал он на брифинге журналистам, цитирует ТАСС.