Ухаживающим за инвалидами безработным предложили платить по 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Государственную Думу РФ парламентарии от ЛДПР внесли на рассмотрение новый законопроект. В нем предлагается создать возможность предоставить некоторым безработным гражданам право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за людьми-инвалидами. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.