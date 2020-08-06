Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве стоит ждать похолодании.

По словам специалиста, погода в городе начнет меняться, скорее всего, уже на следующей неделе. В частности, на территории столице ожидаются дожди.

В целом в Москве, по словам синоптика, заметно похолодает - температура опустится до +19…+23 градусов в понедельник, 10 августа. Об стало известно ТАСС.

Во вторник ситуация будет практически аналогичная - отклонение от нормы составит примерно 1 градус.

Вильфанд отметил, что в целом до конца недели температурных рекордов не предвидится. Однако эксперт не исключил, что в Москве 2020 год может стать одним из самых дождливых за всю историю наблюдений. За семь месяцев общая сумма осадков, которая уже выпала в столице составила 95% от годовой нормы.