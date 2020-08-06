Россияне рассказали, готовы ли они уйти на пенсию раньше срока

69% россиян не хотят бросать работу до 55 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне оценили свои возможности уйти на пенсию до наступления официального пенсионного возраста. 31% опрошенных ответили, что хотели бы уйти с работы до 55 лет. Среди них 39% женщин и 23% мужчин. 69% заявили, что не хотели бы так рано бросать работу, а 11% выбирают продолжать работать и после 70 лет.

80% респондентов опроса, опубликованного РБК, рассказали, что не могут уйти на пенсию раньше времени, поскольку без зарплаты им не хватит денег на жизнь. Сбережений достаточно у 4% россиян, 3% надеются на обеспечение родственниками, а 13% на альтернативные виды дохода.

Половина опрошенных (49%) заявили, что не предпринимают никаких действий для того, чтобы уйти с работы до наступления пенсии. Часть из них заявили, что не могут ничего откладывать, а часть не верит в то, что сохранит отложенные средства.

26% ещё не приняли решения о своей дальнейшей жизни.