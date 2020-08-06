В Россельхознадзоре сообщили, сколько тонн "санкционки" уничтожили в России

За пять лет в России уничтожили более 36 тысяч тонн санкционной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. За первые семь месяцев 2020 года ведомство выявило и уничтожило 1,87 тысячи тонн растительной продукции и 23,7 тонн животноводческой продукции.

Растительная продукция ввозится в Россию чаще всего из стран Евразийского экономического союза под видом кофе, пиломатериалов и оборудования. Ведомство также смогло найти сразу несколько противозаконных способов ввезти санкционную животноводческую продукцию. Контрабанду ввозили под видом ложного транзита, а также реэкспора мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Кроме того, товары могли ввезти с фальшивыми ветеринарными сертификатами.

С 2015 года в России нашли и уничтожили 36,17 тысяч тонн "санкционки". Среди них 34,94 тысяч тонн были растительной продукции, а 1,23 тысяч тонн - животноводческой.

Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ о запрете ввоза в Россию многих продуктов из стран Евросоюза, США, Норвегии, Австралии и Канады. Позже в список импортёров включили ещё несколько стран, а в список товаров - рыбу, мясо, овощи и фрукты.