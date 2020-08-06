В России хотят ввести систему распределения для студентов-платников

ДЛЯ студентов-платников хотят вернуть систему распределения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для студентов, которые прошли на платное отделение в вузах, но не могут платить за обучение, предложили ввести специальную систему распределения. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда России Антона Котякова.

Автор идеи отметил, что не все родители могут оплачивать обучение своих детей, тем более что в условиях пандемии доходы граждан упали, часть населения и вовсе лишилась работы.

«Просим вас рассмотреть возможность вернуть в практику механизм распределения выпускников, а именно позволить молодым людям, которые при вступительных испытаниях прошли на платное отделение, но не имеют возможности оплатить свое обучение, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России», — приводит текст обращения RT.

Хамзаев добавил, что если студент откажется после завышения обучения работать по распределению или будет отчислен, то его обяжут выпалить все затраченные на его образование средства.

Автор идеи отметил, что такая программа одновременно поможет получить образование тем, у кого нет на это денег, а также даст возможность восполнить нехватку кадров в регионах страны.

Напомним, ранее в Минобрнауки опубликовали данные, что за последние пять лет число студентов платных вузов значительно сократилось, передает Москва 24.